У Росії страховики відмовляються страхувати космічні супутники через череду аварій

Групування российских супутників мовлення, що належить ДП «Космічний зв'язок» (ГПКС), може залишитися без страхового полісу на наступний рік, пишуть "Известия".

Читайте такожРосія втратила військовий супутник, який розробляла 15 років«Проблема в тому, що нам запропонований договір з великими винятками, — пояснило «Известиям» джерело в керівництві ГПКС. - Компанії готові застрахувати цільове обладнання супутників, яке вироблене європейськими або американськими компаніями. А елементи супутникової платформи, виготовлені красноярським «ІСС імені академіка М.Ф.Решетньова», вони хочуть виключити. Тобто, у випадку відмови апаратури мовлення ми отримаємо страхове відшкодування, а в разі виходу з ладу службових систем супутника, наприклад системи живлення, ми не одержимо нічого. Така ситуація виникла тому, що досі не опублікований звіт про причини аварії космічного апарату AMOS 5, побудованого «ІСС імені Решетньова».

Телекомунікаційний космічний апарат AMOS 5, побудований російською компанією «ІСС імені академіка М. Ф. Решетньова» за замовленням ізраїльської Spacecom, вийшов з ладу 21 листопада цього року; з ним було втрачено зв'язок, сам апарат припинив мовлення.

Звіт з причин відмови AMOS 5 «Решетньов» збирається оприлюднити 28 грудня.

Страховики від офіційних коментарів відмовилися. На умовах анонімності представник однієї з компаній розповів, що після цілої низки відмов російського космічного обладнання перестрахування місцевих ризиків на Заході пов'язано з великими труднощами.

Нинішній рік надзвичайно багатий на космічні аварії: у квітні невдало закінчився запуск корабля «Прогрес» з вантажем для МКС, в травні невдало стартував «Протон» з мексиканським телекомунікаційним апаратом. Також у цьому році на орбіті відмовили зарубіжні супутники російського виробництва — EgyptSat 2 в травні і AMOS 5 в листопаді. На початку грудня космічні війська втратили при запуску супутник «Канопус-СТ». Також в цьому році вийшов з ладу на орбіті космічний апарат військового призначення «Кондор-Е». За статистикою 2015 рік — рекордний для Росії з точки зору відмов космічної техніки.