Платити по-новому: депутати видозмінили податок на "розкішні" авто

Верховна Рада замінила критерій діючого транспортного податку, встановленого на всі автомобілі з об'ємом двигуна більш як 3 літри, на критерій вартості автомобілі - дорожче 1 млн грн.

Відповідні зміни було ухвалено в рамках прийняття змін до Податкового кодексу, за які 24 грудня проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Зокрема, згідно з прийнятим документом, мінімальну вартість автомобілів, які підпадають під транспортний податок на автомобілі, встановлено в розмірі 750 мінімальних заробітних плат. З урахуванням встановленої в бюджеті на 2016 рік мінімальної заробітної плати в 1378 грн, під транспортний податок підпадатимуть автомобілі, дорожчі за 1,033 млн грн.

Крім того, оцінка вартості автомобіля здійснюватиметься з урахуванням марки, моделі, року випуску, типу та об'єму двигуна, типу коробки передач і пробігу автомобіля.

При цьому діючу ставку податку в розмірі 25 тис. грн і строк експлуатації автомобіля – менш як 5 років депутати не змінили.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня Кабмін запровадив щорічний транспортний податок у розмірі 25 тис. грн на "розкішні авто" з об'ємом двигуна понад 3 л і віком не більш як 5 років. Цей податок було запроваджено у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом наприкінці 2014 року.

Платники податків у січні-жовтні 2015 року заплатили до бюджету 392 млн грн транспортного податку.