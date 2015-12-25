Бюджет-2016: Рада збільшила фінансування на утримання доріг у два рази

Верховна Рада збільшила фінансування на розвиток й утримання доріг в 2016 році порівняно з 2015 роком удвічі - до 6,573 млрд грн.

Такі дані містяться в державному бюджеті на 2016 рік, ухваленому 25 грудня.

При цьому в проекті бюджету на розвиток й утримання автомобільних доріг пропонувалося виділити 3,323 млрд грн, що практично збігалося з аналогічним показником у бюджеті-2015.

Відповідно, в результаті збільшення фінансування цієї статті, загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») на 2016 рік становитиме 18,7 млрд грн проти 23 млрд грн, передбачених на 2015 рік.

Крім того, 11,945 млрд грн буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. У 2015 році на ці цілі було виділено понад 17 млрд грн.

Ще 232 млн грн піде на ремонт автодоріг державного значення у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума боргових зобов'язань «Укравтодору» перед кредиторами на кінець третього кварталу 2015 року становила 47,111 млрд грн. Заборгованість «Укравтодору» перед банками становить 38,711 млрд грн, з яких 5,132 млрд грн агентство має погасити в 2016 році. Крім того, зобов'язання «Укравтодору» за облігаціями становлять 8,4 млрд грн.

Раніше Мінінфраструктури розробило і внесло в парламент законопроекти про створення дорожнього спецфонду для окремого фінансування дорожньої галузі. У планах міністерства передбачено, що спецфонд буде створено наступного року і дасть змогу зібрати на ремонт доріг близько 40 млрд грн. За словами керівництва Мінінфраструктури, дорожній фонд формуватиметься за рахунок паливного акцизу, плати за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн і штрафів за перевантаження автомобілів.