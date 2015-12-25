"Укрзалізниця" з початку року збільшила навантаження зерна на 15%

Згідно з повідомленням Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за вказаний період залізниці задіяли у перевезеннях зерна майже 423 тис. вагонів-зерновозів, що на 14,2% більше показника за аналогічний період 2014 року.

Зокрема, на експорт в порти залізниці відправили 25,3 млн тонн зерна (близько 384 тис. вагонів), що перевищує показник за аналогічний період минулого року на 15,5%, а на внутрішній ринок – 2,14 млн тонн (38,9 тис. вагонів), що на 12,6% більше аналогічного періоду минулого року.

За даними прес-служби, в грудні робочий парк зерновозів «Укрзалізниці» складає 10,8 тис. вагонів. «Наявної кількості зерновозів достатньо, щоб щомісяця перевозити 2-2,5 млн тонн зерна і зернових вантажів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 грудня залізничники виконали ремонт 4192 зерновозів, в тому числі 1820 - з продовженням терміну служби.

Станом на середину липня цього року вартість перевезення 1 тонни зерна у внутрішньому сполученні на середню відстань в інвентарному зерновозе становила 160,4 грн, а в експортному – 182,9 грн.

За підсумками 2014 року залізниці України перевезли 390,1 млн тонн вантажів, що на 12,1% менше показника 2013 року, і 440,1 млн. пасажирів, що на 8,9% менше 2013 року.

За оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна в поточному маркетинговому році, який почався в липні, експортує понад 36 млн тонн зернових.