Вихід "Укрзалізниці" на зовнішні ринки запозичень буде залежати від ситуації на фінринку України – експерт

Вихід створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на зовнішні ринки запозичень у наступному році буде залежати від загальної ситуації на фінансовому ринку України.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Що ж стосується виходу "Укрзалізниці" на ринки в наступному році, то це буде залежати не стільки від самої компанії, скільки від загальної ситуації на ринку і положення на ньому України як орієнтира для квазісуверенних випусків. Якщо вартість запозичень для українських компаній буде залишатися на високому рівні, то говорити про нові позики буде передчасно", - зазначив Котович.

В цілому експерт позитивно оцінив результати досягнутих домовленостей "Укрзалізниці" з комітетом кредиторів щодо реструктуризації облігацій на суму 500 мільйонів доларів.

"Досягнута домовленість цілком позитивна, оскільки продовжує погашення боргу, при цьому розподіляючи виплати на кілька років. Внутрішні зміни у структурі компанії також знайдуть відображення у змінах умов позики, що в цілому не впливає на досягнуті домовленості", - сказав він, підкресливши, що ці домовленості повністю відповідають цілям програми співпраці з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожFitch очікує завершення реструктуризації "Укрзалізниці" в 1 кварталі 2016 року

Як повідомляв УНІАН, 12 травня поточного року "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деяким внутрішнім двосторонніх кредитних угод, крос-дефолт за єврооблігаціями. Компанія також повідомила про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 мільярди гривень при загальній сумі боргу в 37,5 мільярда гривень. З них, за словами керівництва "Укрзалізниці", внутрішній борг перед приватними кредиторами склав близько 22 мільярдів гривень.

У липні "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.

9 грудня "Укрзалізниця" повідомила про погодження з комітетом кредиторів умов реструктуризації облігацій на суму 500 мільйонів доларів. Зокрема, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) та продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

Читайте також"Укрзалізниця" за підсумками року має вийти на нульовий баланс – Яценюк

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що умови реструктуризації бондів "Укрзалізниці" на 500 мільйонів доларів відповідають умовам обміну проблемних боргових зобов'язань, і очікує завершення процесу реструктуризації цих бондів в кінці лютого – початку березня 2016 року.

У травні 2013 року "Укрзалізниця" вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 мільйонів доларів і погашенням 21 травня 2018 року.