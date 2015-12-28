На передноворічні 28-30 грудня у продажу залишаються понад 5 тисяч квитків на поїзди

У період підвищеного попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на передноворічні дати 28-30 грудня у вільному продажу залишаються 5,2 тисячі квитків на поїзди, що курсують на популярних у туристів напрямах.

За інформацією прес-служби публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), на цей період у вільному продажу залишаються 503 квитка на потяги з Києва до Ужгорода, у тому числі на 28 грудня - 347, на 30 грудня – 152; 1273 квитка на потяги з Києва в Івано-Франківськ, з них на 28 грудня - 673 місця, на 30 грудня – 595; 868 проїзних документів на поїзди зі столиці до Львова, в тому числі 171 квиток в Трускавець, з них на 28 грудня у Львів - 177 місць, Трускавець - 117, на 29 грудня у Львів - 328, Трускавець - 54, на 30 грудня у Львів – 211 квитків.

Згідно з повідомленням, у вільному продажу залишаються 596 квитків на потяги з Києва в Одесу, з них на 28 грудня - 186, на 29 грудня - 87, на 30 грудня - 323.

Крім того, на потяги з Одеси в Ужгород і Мукачево є в наявності 308 квитків, в тому числі на 28 грудня – 281 квиток; на потяги з Одеси до Львова - 458 квитків, з них на 28 грудня - 345 місць, на 29 грудня - 49, на 30 грудня - 64.

Також повідомляється, що на потяги з Дніпропетровська за трьома напрямами у вільному продажу залишаються 699 квитків, з них в Івано-Франківськ - 447 місць, у тому числі на 28 грудня - 217 місць, на 29 грудня - 71, на 30 грудня - 159 місць; у Львів (Трускавець) - 252 місця, в тому числі на 29 грудня - 233.

Крім іншого, в наявності є 495 квитків на потяги з Харкова до Ужгорода, на 28 грудня - 126, на 29 грудня – 369.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 мільйона квитків на поїзди.

На цей період "Укрзалізниця" призначила 36 додаткових поїздів на 246 рейсів, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

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"Укрзалізниця" має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на 5%.

Разом з тим, "Укрзалізниця" підкреслила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.