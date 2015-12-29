Угорщина відмовила Україні в необхідному пакеті дозволів на вантажоперевезення

Угорщина відмовилася надати Україні пакет із 45 тис. дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень, які під час переговорів запросила українська сторона.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, квоти дозволів на вантажоперевезення до Угорщини на 2016 рік досі не узгоджені.

"Угорці пропонують обмінятися дозволами на перший квартал 2016 року в кількості 6 500 штук, що не влаштовує українську сторону, оскільки це значно менше, ніж реальні потреби українських перевізників. Міністерство інфраструктури України спільно з Національною асоціацією міжнародних перевізників АсМАП наполягає на встановленні квоти дозволів на 2016 рік на рівні 2014 року, а саме: загальна кількість 45 250 дозволів для кожної із сторін, у тому числі 20 000 двосторонніх, 21 000 транзитних, 2 750 в/з третіх країн і 1500 для нерегулярних пасажирських перевезень", - йдеться в повідомленні міністерства.

Також у міністерстві відзначили, що в якості компромісу угорській стороні було запропоновано обмінятися 25 000 транзитними, безкоштовними дозволами для кожної із сторін.

За словами представників Мінінфраструктури, на даний момент Угорщина відмовилася від усіх запропонованих варіантів.

Як додали в міністерстві, наступного року Угорщина планує значно зменшити кількість дозволів на вантажоперевезення для всіх перевізників (не лише українських), ввести додатковий транспортний податок і значно обмежити рух вантажних автомобілів з низькою категорією екологічності.

У повідомленні також йдеться, що для вирішення даної ситуації вже залучено український уряд, а також найближчим часом з цього питання відбудеться зустріч керівництва Мінінфраструктури та Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури повідомило про лібералізацію міжнародних вантажоперевезень між Україною та Швейцарією.

Також 17 грудня Міністерство інфраструктури затвердило розподіл серед українських перевізників дозволів ЄКМТ на здійснення міжнародних автомобільних вантажоперевезень на 2016 рік.

На початку 2015 року Мінінфраструктури скасувало резерв дозволів на вантажоперевезення і розмістило інформацію про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення у відкритому доступі на сайті "Укртрансінспекція".