"Укрзалізниця" збільшила до 37 кількість додаткових потягів на свята

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 36 додаткових потягів призначила ще 1.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», компанія призначила додатковий поїзд № 282 Київ – Новоолексіївка, який вирушить зі столиці 30 грудня о 21:56, а з Новоолексіївки - 31 грудня о 15:05.

Разом з тим, «Укрзалізниця» відзначає попит пасажирів на виїзд залізничним транспортом із західного регіону після різдвяних свят.

«Для пасажирів, які планують виїхати 9 і 10 січня з Івано-Франківська та Ужгорода, радимо скористатися пересадкою у Львові. Технічні можливості призначення поїздів на ці дати вичерпано», - наголосили у прес-службі.

Зокрема, на період з 8 по 11 січня у вільному продажу залишаються 1248 квитків на потяги з Ужгорода до Київ, з них на 8 січня - 203, на 11 січня – 1044; 1467 квитків на потяги з Івано-Франківська до столиці, у тому числі на 8 січня - 368, на 11 січня – 1099; 2236 квитків на потяги зі Львова до Києва, в тому числі на 8 січня - 1090, на 9 січня - 285, на 10 січня - 436, на 11 січня – 425; 3121 квиток на потяги з Одеси до Києва, з них на 8 січня - 683, на 9 січня - 805, на 10 січня - 445, на 11 січня - 1188.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє про наявність проїзних документів на поїзди в напрямку Одеси, зокрема з Ужгорода та Мукачевого - 1100 місць, з них на 8 січня - 241, на 10 січня - 166, на 11 січня – 693; зі Львова - 2236, у тому числі на 8 січня - 822, на 10 січня - 16, на 11 січня – 549.

Окрім іншого, у вільному продажу залишаються квитки на потяги в напрямку Дніпропетровська: з Івано-Франківська – 159 проїзних документів, з них на 11 січня – 155; зі Львова – 74, у тому числі на 9 січня - 44 місця.

Також є в наявності 345 квитків на потяги з Ужгорода до Харкова, в тому числі на 11 січня - 341.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 млн квитків на потяги.

На цей період «Укрзалізниця» призначила 36 додаткових поїздів на 251 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

«Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.