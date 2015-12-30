На українсько-польському кордоні збільшується черга з автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, станом на 8.00 на Західному кордоні у Львівській області в пункті пропуску «Краковець» стоять у черзі 150 автомобілів, у пункті ”Шегині” – 150, «Рава-Руська» – 80, «Грушів» - 40 автомобілів.

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Зазначається, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» Волинської області в черзі стоїть 40 автомобілів, у пункті пропуску «Угринів» - 70 авто.

На решті пропускних пунктів, зокрема, на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області та українсько-угорському в Закарпатській області черг автотранспорту станом на 08.00 середи не зафіксовано, зауважили в ДПСУ.