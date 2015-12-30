Україна збирається брати участь у будівництві додаткової гілки метро в Баку

Про це повідомив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Сьогодні українські будівельники дуже добре себе зарекомендували і можуть взяти участь не лише у будівництві метрополітену в Ашґабаті, а й у будівництві метрополітену в Баку. Це буде додаткова гілка, будівництво якої заплановано на 2016-2017 роки», - сказав він.

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За словами міністра, Україна зараз також вивчає можливість участі українських будівельних компаній у туркменських магістральних проектах газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія (ТАПІ). Він також розповів, що, крім будівництва газопроводу, зараз вивчається питання будівництва залізниці, а також ліній електропередач у цьому напрямку.

«Зараз йдеться не лише про поставки наших турбін, компресорних станцій та іншого обладнання, а й про можливість входження у сервісне обслуговування тих об'єктів, які ми поставляли і встановлювали в Туркменістані. Тобто ми переходимо від просто продажу - до продажу та сервісного обслуговування», - сказав Зубко.

Він також нагадав про успішне завершення будівництва і відкриття разом з віце-прем'єром Дурдилієвим комплексу очисних споруд в Ашґабаті. «Україна зацікавлена у продовженні цього проекту і розширенні потужностей з 300 до 600 тис. куб. м», - зазначив Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в Туркменістані почали будівництво газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія (ТАПІ).

Протяжність газопроводу, згідно з проектом, становитиме 1735 км. Після завершення будівництва стане можливо щорічно транспортувати газопроводом 33 млрд куб. м газу з найбільшого у Туркменістані родовища «Галкініш».

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Загальна вартість реалізації проекту становить близько 30 млрд доларів, при цьому кошти на проведення робіт виділили США і Азіатський банк розвитку. Очікується, що будівництво буде завершено до кінця грудня 2018 року.