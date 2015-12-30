В уряді РФ розповіли про вигоду від відмови від "Містралів"

Про це заявив віце-прем'єр Дмитро Рогозін в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», повідомляє РБК.

«Якщо обчислювати в рублях суму, яку ми заплатили і яку ми потім назад отримали, ці суми різняться в три рази, між іншим», - заявив Рогозін. Він зазначив, що Росія вирішила питання щодо «Містралів» «з великою користю для себе» і при цьому зберегла добрі відносини з Францією. Він назвав суму отриманої неустойки вельми істотною для бюджету.

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.

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В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.