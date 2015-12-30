"Укрзалізниця" для боротьби зі снігом за минулу добу задіяла більше 1 тисячі залізничників

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що за минулу добу залізничники очистили від снігу 1574 стрілочних переклади, 322 пасажирські платформи, 179 під'їзних шляхів.

"Істотних затримок поїздів через негоду не зафіксовано", - підкреслили в прес-службі.

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Згідно з повідомленням, за минулу добу опади у вигляді дрібного снігу спостерігались на території Донецької, Південно-Західної та Придніпровської залізниць.

Зокрема, висота сніжного покриву на деяких станціях, зокрема Красноармійськ, Ясинувата, Ніжин і Конотоп, досягла 15 мм; а на станціях Полтава, Харків, Гребінка - 10.

Як повідомляв УНІАН, у структурних підрозділах департаменту шляху «Укрзалізниці» до роботи в зимовий період підготовлено 121 снігоочисна і 101 снігоприбиральна машини. Крім того, залізничники підготували до зими 13370 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдуванням для сухого прибирання снігу, і 2381 стрілочний перевід, обладнаний електрообігрівом.

Раніше Міністерство інфраструктури доручив керівництву «Укрзалізниці» вжити заходів з підвищення рівня безпеки руху поїздів у зв'язку з погіршенням погодних умов.