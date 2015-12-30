Україна продовжила дію пішохідного переходу з Польщею
19:56, 30 грудня 2015Транспорт/Звя'зок
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На кордоні з Польщею продовжено пілотний проект з запровадження пішохідного руху в пункті пропуску «Угринів - Долгобичув».
Експеримент буде продовжено до 30 червня 2016 року / dpsu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, прикордонні відомства України та Польщі погодили продовження пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів - Долгобичув» запроваджується пішохідний рух.
Дане питання також узгоджене з митними органами двох країн. Експеримент буде продовжено до 30 червня 2016 року.
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Як зазначається, пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» був запроваджений 1 липня цього року. За період проведення експерименту загалом було оформлено більше 30 тисяч громадян.
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