Україна продовжила дію пішохідного переходу з Польщею

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, прикордонні відомства України та Польщі погодили продовження пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів - Долгобичув» запроваджується пішохідний рух.

Дане питання також узгоджене з митними органами двох країн. Експеримент буде продовжено до 30 червня 2016 року.

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Як зазначається, пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» був запроваджений 1 липня цього року. За період проведення експерименту загалом було оформлено більше 30 тисяч громадян.