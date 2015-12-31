Новий рік зустрінуть у потягах понад 17 тисяч пасажирів

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Пасажирів на шляху прямування чекають солодкі подарунки з передбаченнями на 2016 рік", - сказано в повідомленні.

Загалом, найбільше пасажирів у цей день подорожує Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Рахів, Трускавець, Дніпропетровськ і Кривий Ріг. До послуг пасажирів "Укрзалізниця" надала 37 додаткових поїздів на 256 рейсів в період з 25 грудня по 10 січня.

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Також залізничники подбали про те, щоб пасажири могли вчасно повернутися до місць проживання з відпочинку і з гостей. Зокрема, на період з 8 до 11 січня з самого популярного західного напрямку в поїздах залишаються вільні місця в усі регіони нашої країни.

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Так, в Київ з Ужгорода, Івано-Франківська та Львова вільно 3736 місць, в Одесу з Ужгорода, Мукачева, Львова – 2 313 місць, у Дніпропетровськ з Івано-Франківська і Львова - 696 місць, з Ужгорода до Харкова – 280 місць. Також у продажу на зазначені дати 3198 місць в поїздах з Одеси в Київ.