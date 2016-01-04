Український швидкісний поїзд зупинився через мороз: пасажирів пересадили в Hyundai

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» здійснила на станції Шепетівка (Хмельницька обл.) пересадку пасажирів швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» №744 за маршрутом Львів - Київ, виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, в допоміжний швидкісний поїзд південнокорейського виробництва Hyundai Rotem, який було направлено назустріч з Києва.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», 4 січня о 7:32 поїзд «Інтерсіті+» №744 сполученням Львів - Київ, який обслуговується вітчизняним складом ЕКр-1 «Тарпан», здійснив вимушену зупинку на станції Рудня-Почаївська (Рівненська обл.)

«Зупинка поїзда сталася через технічні причини, а саме внаслідок дії низьких температур на систему живлення поїзда. Опалення у вагонах не припинялося», - наголосили в прес-службі.

Зокрема, о 8:02 до ЕКр-1 «Тарпан» подали допоміжний локомотив, за допомогою якого рух поїзда було відновлено. О 8:12 з Києва назустріч було направлено електропоїзд Hyundai HRCS-002, на який о 11:19 було здійснено пересадку пасажирів.

«Українська залізнична швидкісна компанія вибачається перед пасажирами за незручності й затримку в дорозі», - відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, оператором швидкісних поїздів є філія «Укрзалізниці» - «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 рр.

У лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai було знято з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів було виявлено тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзди на маршрути впродовж 3-4 місяців після усунення поломок.