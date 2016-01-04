Український швидкісний поїзд зупинився через мороз: пасажирів пересадили в Hyundai
«Укрзалізниця» пересадила пасажирів у поїзд Hyundai з українського швидкісного поїзда Львів - Київ, який здійснив вимушену зупинку через мороз.
Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» здійснила на станції Шепетівка (Хмельницька обл.) пересадку пасажирів швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» №744 за маршрутом Львів - Київ, виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, в допоміжний швидкісний поїзд південнокорейського виробництва Hyundai Rotem, який було направлено назустріч з Києва.
Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», 4 січня о 7:32 поїзд «Інтерсіті+» №744 сполученням Львів - Київ, який обслуговується вітчизняним складом ЕКр-1 «Тарпан», здійснив вимушену зупинку на станції Рудня-Почаївська (Рівненська обл.)
«Зупинка поїзда сталася через технічні причини, а саме внаслідок дії низьких температур на систему живлення поїзда. Опалення у вагонах не припинялося», - наголосили в прес-службі.
Зокрема, о 8:02 до ЕКр-1 «Тарпан» подали допоміжний локомотив, за допомогою якого рух поїзда було відновлено. О 8:12 з Києва назустріч було направлено електропоїзд Hyundai HRCS-002, на який о 11:19 було здійснено пересадку пасажирів.
«Українська залізнична швидкісна компанія вибачається перед пасажирами за незручності й затримку в дорозі», - відзначили в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, оператором швидкісних поїздів є філія «Укрзалізниці» - «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.
Після виходу на маршрути в травні 2012 року електропоїзди Hyundai, які були придбані під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, неодноразово ламалися, пік поломок припав на зиму 2012-2013 рр.
У лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai було знято з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів було виявлено тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзди на маршрути впродовж 3-4 місяців після усунення поломок.