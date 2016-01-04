Продаж легкових авто в Україні за рік скоротився вдвічі

Продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротився на 52% - до 46,546 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

"З січня по грудень 2015 року крива продажу нових легкових автомобілів в Україні жодного разу не змогла піднятися над показниками депресивного 2014 року", - відзначили в асоціації.

Згідно зі звітом, в перші місяці 2015 року продаж демонстрував рекордно низькі показники. Зокрема, в березні продаж впав до рекордно низької позначки в 2,259 тис. шт.

Читайте такожВ Україну повернеться техогляд для легкових автомобілів

У другому кварталі попит на нові автомобілі дещо зріс і залишався стабільним. У липні відбувся різкий стрибок продажу – до 5,344 тис. автомобілів, що в півтора рази перевищило червневий показник. Проте навіть цей показник не зміг зрівняються з результатом річної давності, відставання становило більш як 21%.

У вересні споживча активність знову почала набирати обертів. Жовтень продовжив позитивний тренд, і продаж досяг річного максимуму – 5,596 тис. автомобілів. При цьому відставання від показника жовтня 2014 року становило лише 5%.

У четвертому кварталі обсяги продажу були стабільно високими і не опускались нижче ніж 5 тис. автомобілів.

Читайте такожПродажі легкових авто в Європі зростають 27-й місяць поспіль

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти прогнозували, що за підсумками 2015 року продаж нових легкових автомобілів становитиме близько 40 тис. одиниць, а наступного року зросте на чверть - до 58 тис. штук. У 2014 році обсяг продажу нових легкових автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком в 2,2 разу – до 97,02 тис. штук.