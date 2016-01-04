Підвищення вантажних залізничних тарифів по Україні залежить від причетних міністерств - УЗ

Заплановане в 2016 році підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України залежить від узгодження причетних міністерств, зокрема, схвалення Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів, повідомили в прес-службі публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"Буде здійснена в 2016 році індексацію тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом в межах України, залежить від рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів. Саме на узгодженні в цих міністерствах знаходиться проект наказу Міністерства інфраструктури про індексацію тарифів, яку пропонується здійснити в кілька етапів – в середньому за рік на 28,1%", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що підвищення тарифів на перевезення вантажів дозволило б поліпшити сервісне обслуговування вантажовласників за рахунок збільшення капітальних інвестицій, ремонту рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту, модернізації та ремонту колійної техніки, придбання нових вантажних вагонів, ремонту і модернізації локомотивів і т. д.

Між тим, "Укрзалізниця" наголошує, що, незважаючи на те, що діючий рівень тарифів на вантажні перевезення хоч і покриває експлуатаційні витрати та витрати на ремонти, тільки незначна частина коштів направляється на капітальні інвестиції для оновлення основних засобів.

Так, протягом останніх трьох років спостерігається зменшення капітальних інвестицій на оновлення, реконструкцію і модернізацію основних засобів, що загострює проблему зносу стратегічних об'єктів залізничної інфраструктури та рухомого складу".

Також повідомляється, що вплив запропонованих змін тарифів на загальний індекс цін виробників промислової продукції становитиме 0,23 процентного пункту, що відповідає кількісному припущенням, закладеному у прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15%, і з 1 липня – ще на 15%.

"Укрзалізниця" підкреслювала, що необхідність підвищення вантажних тарифів обумовлена тим, що темпи зростання цін на продукцію, яку споживає галузь, і рівень інфляції значно випереджають темпи зростання тарифів на вантажоперевезення і створюють диспропорцію між цінами на продукцію і вантажним тарифом.

За даними Мінінфраструктури, "Укрзалізниця" може отримати в 2016 році додатково 11 мільярдів гривень за рахунок планованого підвищення тарифів на перевезення вантажів, з яких 9 мільярдів гривень піде на капітальні інвестиції, а 2 мільярди гривень – на операційні витрати.

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За словами заступника голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Руслана Коржа, пропоноване Мінінфраструктури підвищення вантажних залізничних тарифів в 2016 році не суперечить макроекономічному прогнозу, який підготувало Мінекономрозвитку.