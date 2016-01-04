Мін'юст США подав до суду на Volkswagen через фальсифікації даних щодо викидів

Міністерство юстиції США повідомило в понеділок, що подало в суд на автоконцерн Volkswagen за шахрайство з програмним забезпеченням автомобілів, яке фальсифікувало реальні показники викидів шкідливих речовин, повідомляє Прайм.

Цивільний позов поданий від імені Агентства із захисту навколишнього середовища США (ЕРА) проти автоконцерну Volkswagen, підрозділів концерну в Північній Америці та його дочірніх підприємств Audi та Porsche.

"У поданому позові йдеться, що приблизно на 600 тисяч дизельних автомобілів були встановлені пристрої, що дозволяють незаконно обійти системи контролю викидів і збільшити викиди порівняно зі стандартами, в результаті чого сталося шкідливе забруднення повітря", - йдеться в прес-релізі Мін'юсту.

За словами заступника голови ЕРА Синтії Джілс, судовий процес проходитиме паралельно з обговоренням, яка кількість автомобілів Volkswagen має бути відкликана для заміни.

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Автоконцерн Volkswagen було звинувачено в середині вересня в США в оснащенні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке фальсифікувало реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових авто марок Volkswagen та Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Компанії також загрожує штраф у розмірі до 18,075 мільярда доларів.

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Розслідування відносно концерну ведуть профільні відомства в США, низці країн Європи та Азії. Всі вони налаштовані на тривалий судовий процес і пророкують автогігантові штрафи та необхідність виплачувати компенсації в розмірі десятків мільярдів доларів.