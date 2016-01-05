Мінінфраструктури: заборона транзиту вантажів через РФ - спроба негативно вплинути на економічну ситуацію в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Непродумане рішення російської сторони без чіткого механізму його реалізації та неузгоджена квота дозволів на 2016 рік наразі призвели до повної зупинки перевезень між країнами. Більше того, таке різке обмеження транзиту через територію РФ ставить під загрозу інтереси третіх країн, які не зможуть отримати необхідні товари», – наголосили в міністерстві.

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У відомстві закликали перевізників не планувати поїздки до Росії, поки не вирішиться ситуація, щоб уникнути незручностей для водіїв та додаткових витрат для бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в рамках виконання раніше прийнятих рішень повністю зупинила транзит українських товарів через свою територію.