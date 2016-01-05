Офіційним автодилерам дозволили торгувати вживаним транспортом

Кабінет міністрів України дозволив продаж вживаних автомобілів через офіційних автодилерів.

Дане рішення закріплене у постанові уряду від 9 грудня 2015 року, яка набрала чинності з 30 грудня 2015 року.

Згідно з документом, Кабмін надав автосалонам право оформляти договори купівлі-продажу без їх завірення у сервіс-центрах як для нових, так і для імпортних вживаних авто, в разі їх першої реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, у Раді зареєстрований законопроект №3251 про стимулювання розвитку ринку уживаних транспортних засобів, згідно з яким пропонується скоротити кількість податків при імпорті вживаних автомобілів. За словами офіційних автоімпортерів, прийняття даного законопроекту скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту до України.

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Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в листопаді 2015 року по порівнянні з аналогічним показником минулого року скоротився в 3 рази і становив 2,532 тис. авто. Всього за 11 місяців український ринок вживаних автомобілів склав 27,3 тис. одиниць, що в два рази менше аналогічного показника 2014 року.