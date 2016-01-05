"Укрзалізниця" 20 січня визначить оператора харчування в швидкісних поїздах

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що входить до складу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", має намір 20 січня провести відкритий конкурс з відбору нового оператора для надання послуг харчування пасажирам швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті+" та "Інтерсіті".

"Головними критеріями відбору стануть якість, сервіс, асортимент, культура обслуговування, цінова політика", - йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Детальна інформація та умови проведення конкурсу розміщені на офіційному сайті філії швидкісної компанії.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2015 року УЗШК визнала таким, що не відбувся, проведений 20 серпня конкурс із визначення оператора харчування у швидкісних поїздах у зв'язку з тим, що переможець несвоєчасно приступив до виконання взятих на себе зобов'язань.

Крім того, враховуючи побажання пасажирів, у жовтні 2015 року компанія досягла згоди з існуючим оператором і знизила вартість продуктів харчування у швидкісних поїздах на 20%.

З моменту впровадження швидкісного руху в Україні з травня 2012 року і станом на лютий 2015 року "Укрзалізниця" перевезла у швидкісних поїздах 5 млн пасажирів. За прогнозами "Укрзалізниці", до січня 2016 року цей показник перевищить 8 млн осіб.

Оператором швидкісних поїздів є філія "Укрзалізниці" - «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.