Росія не дає Україні дозволів на вантажні автоперевезення

Росія досі не погодила з Україною квоти дозволів на виконання міжнародних вантажоперевезень на 2016 рік, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

За словами представників міністерства, заборона російської сторони на транзит українських товарів через свою територію і невидача дозволів на вантажоперевезення призвели до повної зупинки перевезень між країнами.

"Непродумане рішення російської сторони без чіткого механізму його реалізації та неузгоджена квота дозволів на 2016 рік поки призвели до повної зупинки перевезень між країнами. Більше того, таке різке обмеження транзиту через територію РФ ставить під загрозу інтереси третіх країн, які не зможуть отримати необхідні товари" , - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що затримка з узгодженням дозволів на 2016 рік пов'язана із закінченням відповідної угоди між країнами і пропозицією Росії ввести квоту на двосторонні перевезення, а також скоротити кількість транзитних дозволів.

"Українська сторона не погоджується на зміну умов і обстоюватиме свою позицію на всіх рівнях, оскільки діє в інтересах вітчизняних перевізників", - наголосили у міністерстві.

Крім того, Мінінфраструктури закликало українських вантажоперевізників не планувати поїздки до Російської Федерації до розв’язання даної ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках виконання раніше прийнятих рішень, Росія з початку 2016 року повністю зупинила транзит українських товарів через свою територію.

Крім того, у жовтні 2015 року Росія вчасно не надала Україні квоти дозволів на виконання міжнародних вантажоперевезень на четвертий квартал 2015 року. За словами представників Мінінфраструктури України, наприкінці серпня міністерство звернулося до Мінтрансу РФ з пропозицією здійснити обмін дозволами на четвертий квартал цього року згідно з квотою, закріпленої протоколом 2012 року на 2013-2015 роки, але російська сторона відмовилася виконати умови договору. Пізніше ці дозволи все ж таки були надані.