Базові станції стільникового зв'язку виключили з переліку екологічно небезпечних об'єктів

Кабінет міністрів України виключив базові станції систем стільникового зв'язку з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, повідомляється в розпорядженні уряду №1160.

Також, згідно з постановою, Кабмін виключив зі списку цифрові радіорелейні станції.

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба спецзв'язку і телекомунікацій влітку 2015 року ініціювала виключення цифрових радіорелейних станцій та базових станцій систем стільникового зв'язку зі списку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.