"Укрзалізниця" залучила до прибирання снігу більше тисячі залізничників

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" з метою забезпечення безперебійного руху поїздів у складних метеоумовах протягом минулої добу привернула 1 005 залізничників для прибирання снігу на шляхах, вокзалах і станціях.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що за минулу добу опади у вигляді дрібного снігу спостерігались на території Донецької, Південної, Південно-Західної та Одеської залізниць.

Зокрема, найбільше снігу зафіксовано на станціях Червоноармійськ, Червоний Лиман, де висота сніжного покриву досягала 15 та 10 сантиметрів відповідно, а на окремих станціях, зокрема Полтава, Харків, Одеса, досягла 8 сантиметрів.

"Для розчищення снігових заметів спеціальна техніка не використовувалася. Істотних затримок поїздів через негоду не зафіксовано", - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у структурних підрозділах департаменту шляху "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 121 снігоочисна та 101 снігоприбиральна машини. Крім того, залізничники підготували до зими 13 370 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдуванням для сухого прибирання снігу, і 2 381 стрілочний перевід, обладнаний електрообігрівом.