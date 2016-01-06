Україна запускає альтернативний транзитний маршрут в Китай в обхід РФ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Даний маршрут є новим напрямом «Шовкового шляху» та альтернативою, яка дозволить перенаправити вантажопотоки у східному напрямку в обхід території Росії. Він включає паромні переправи Чорного та Каспійських морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт) і має стати конкурентним в порівнянні з традиційним сухопутним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що можливості проекту Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту були презентовані потенційним відправникам ще 16 листопада 2015 року на роуд-шоу та 3 грудня 2015 року на Міжнародному форумі «З’єднуючи Європу та Азію: новий погляд на формування системи трансконтинентальних маршрутів» (м. Одеса).

"Для запуску контейнерного поїзду були узгоджені технологія, прискорені терміни доставки, тарифні умови, визначені оператори поїзду. Демонстраційний рейс стане відкриттям альтернативного шляху доставки вантажів з України до країн Середньої Азії. Орієнтовний склад контейнерного поїзду становитиме 20 вагонів", - повідомили в міністерстві.

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Також наголошується, що на тлі зупинки Російською Федерацією транзиту товарів через свою територію, Мінінфраструктури спільно з "Укрзалізницею" продовжать працювати над створенням альтернатив для перенапралення вантажопотоків у східному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, в обхід Росії запрацював транс-азіатсько-кавказький транспортний коридор «Новий шовковий шлях». Зокрема, 13 грудня з Китаю в Грузію прибув перший транзитний контейнерний поїзд в рамках так званого «Нового шовкового шляху».