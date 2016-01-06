Туреччина звинуватила РФ у порушенні міжнародних авіаційних норм

Про це заявив міністр транспорту Туреччини Біналі Йилдирим на прес-конференції в Анкарі, передає Reuters.

Також він назвав свавіллям відмову Росії видавати візи співробітникам авіакомпанії Pegasus.

Варто зазначити, що авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала польоти в Росію до 13 січня через те, що Москва відмовила у візах екіпажам літаків.

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Нагадаємо, Росія скасувала безвізовий режим з Туреччиною з 1 січня 2016 року.

Відносини Росії і Туреччини загострилися після того, як турки збили російський бомбардувальник Су-24. У Туреччині запевняють, що літак порушив повітряний простір країни; російська сторона це заперечує.

28 листопада уряд РФ представив список санкцій, введених проти Туреччини.