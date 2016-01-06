"Укравтодор" закликав українців контролювати очищення доріг від снігу

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") закликало українців контролювати роботу дорожників в умовах погіршення погодних умов та інформувати про їхню активність або бездіяльність.

Про це йдеться у зверненні керівництва "Укравтодору", оприлюдненому на сайті відомства.

"Служби автомобільних доріг, а також облавтодори у всіх областях України до здійснення зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування готові, про що начальники зазначених організацій і підприємств прозвітували особисто", - цитує прес-служба главу "Укравтодору" Андрія Батищєва.

За його словами, проконтролювати якість виконання робіт по забезпеченню безперебійного проїзду та безпеки дорожнього руху в зимовий період на 170 тисячах кілометрів, які належать до сфери управління "Укравтодору", просто неможливо.

"Саме тому "Укравтодор" звертається до громадян України з проханням повідомляти про дії або бездіяльність шляховиків у всіх регіонах, а також про виникнення на автомобільних дорогах загального користування перебоїв у русі та заторів, спричинених значним ускладненням погодних умов", - наголошується в повідомленні.

Залишити відгук про роботу дорожніх підприємств та організацій можна за телефоном: (044) 287-11-40, а надати матеріали фотофіксації - по e-mail: uds@ukravtodor.gov.ua.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в "Укравтодорі" повідомили про повну готовність забезпечити рух транспорту по українських дорогах в зимовий період.

Загальний бюджет "Укравтодору" на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік.