Британська компанія склала рейтинг найбільш пунктуальних аеропортів світу

Друге місце, згідно з рейтингом, за московським аеропортом "Шереметьєво", замикає трійку лідерів аеропорт Гельсінкі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожБрюссельський та Амстердамський аеропорти отримали погрози через аккаунти у TwitterСеред великих аеропортів лідером став токійський "Ханеда", за ним слідує аеропорт Мюнхена, на третьому місці – "Гуарульюс" у бразильському Сан-Паулу.

Найбільш чітко працюючими з невеликих аеропортів визнані аеропорт японського міста Осака, брюссельський "Південний Шарлеруа" та аеропорт Панами.

Єдиним британським аеропортом, що потрапили в рейтинги OAG, став аеропорт міста Брістоля: він посів дев'яте місце в списку малих аеропортів.

Пунктуальність аеропортів розраховувалася за відсотком рейсів, що прибувають в аеропорт і вилітають без запізнення (в межах 15 хвилин від розкладу). За даними OAG, до 2015 року аеропорт Осаки без затримок обслужив 93,85% рейсів.

Серед найбільш пунктуальних авіакомпаній світу визнана лідером латвійська Air Baltic, друге місце займає панамська Copa, третє - бразильська Azul.