Volkswagen відмовився передати США деякі документи щодо "дизельного скандалу"

Таке рішення в Volkswagen пояснюють нормами німецького законодавства про конфіденційність інформації, передає kommersant.ru з посиланням на Reuters, який володіє інформацією від джерела, знайомого з ситуацією.

Читайте також"Дизельгейт": Volkswagen відмовився від слогана Das AutoКомпанія відмовилася дати коментарі по даному повідомленню ЗМІ. Офіційний представник Volkswagen підкреслив, що компанія тісно співпрацює з владою США.

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо Volkswagen почався у вересні 2015 року, коли Агентство охорони навколишнього середовища США (EPA) випустило заяву про те, що компанія порушила американський закон про чистоту повітря, приховуючи токсичні викиди своїх автомобілів. За даними EPA, на дизельних автомобілях Volkswagen було встановлено ПО, що дозволяє обходити прийняті у США норми на викиди в навколишнє середовище. Тоді ж стало відомо, що автоконцерн може заплатити $18 млрд в якості штрафу. Пізніше в США до розслідування долучилися Конгрес і Міністерство юстиції. Також почалося розслідування діяльності компанії в Німеччині, Південній Кореї, Канаді, Австралії, Франції та Італії.