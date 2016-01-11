Черги на українсько-польському кордоні: в заторах стоять понад 700 автомобілів
12:20, 11 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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У 6 пунктах пропуску на українсько-польському кордоні фіксується збільшення кількості автомобілів у чергах на перетин кордону - загалом сьогодні у чергах стоять понад 700 транспортних засобів.
На решті пропускних пунктів черг автотранспорту не зафіксовано / dpsu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, на Західному кордоні у Львівській області в пункті пропуску «Краковець» стоять у черзі 200 автомобілів, у пункті «Шегині» – 200, «Рава-Руська» – 120, «Грушів» - 120 автомобілів.
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Зазначається, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» Волинської області в черзі стоїть 50 автомобілів, у пункті пропуску «Угринів» - також 50 авто.
На решті пропускних пунктів, зокрема, на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області та українсько-угорському в Закарпатській області, черг автотранспорту не зафіксовано, зауважили в Держприкордонслужбі.
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