Черги на українсько-польському кордоні: в заторах стоять понад 700 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, на Західному кордоні у Львівській області в пункті пропуску «Краковець» стоять у черзі 200 автомобілів, у пункті «Шегині» – 200, «Рава-Руська» – 120, «Грушів» - 120 автомобілів.

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Зазначається, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» Волинської області в черзі стоїть 50 автомобілів, у пункті пропуску «Угринів» - також 50 авто.

На решті пропускних пунктів, зокрема, на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області та українсько-угорському в Закарпатській області, черг автотранспорту не зафіксовано, зауважили в Держприкордонслужбі.