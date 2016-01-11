На залізниці зі снігом борються понад 3,6 тисяч співробітників та 15 одиниць спецтехніки

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" з метою забезпечення безперебійного руху поїздів у складних метеоумовах за минулу добу задіяв для боротьби зі снігом понад 3,6 тисяч залізничників та 15 снігоприбиральних машин.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що протягом минулої доби залізничники очистили від снігу 7 тисяч стрілочних переводів, 96 станційних колій та 334 під'їзних шляхів.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби опади у вигляді дрібного снігу спостерігались по всій території України. Зокрема, висота снігового покриву на станціях П'ятихатки, Полтава, Красноармійськ, ім. Тараса Шевченка, Конотоп, Кривий Ріг сягнула 20 сантиметрів.

Також повідомляється, що з допомогою снігоприбиральної техніки з колій, вокзалів і станцій вивезено понад 12 тисяч кубометрів снігу.

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Як повідомляв УНІАН, у структурних підрозділах департаменту шляху "Укрзалізниці" до роботи в зимовий період підготовлено 121 снігоочисна і 101 снігоприбиральна машини. Крім того, залізничники підготували до зими 13 370 стрілочних переводів, обладнаних пневмообдуванням для сухого прибирання снігу, і 2 381 стрілочний перевід, обладнаний електрообігрівом.