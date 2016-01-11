Обмеження на транзит для України: в ЄС сподіваються, що Росія буде поважати правила СОТ

15:00, 11 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Дотримання правил СОТ має стати рішенням проблеми транзиту українських товарів через територію Росії - Представництво ЄС.

REUTERS

Європейський Союз вважає, що дотримання Росією правил Світової організації дозволить врегулювати питання транзиту українських товарів через територію Російської Федерації. Про це йдеться в коментарі Представництва Єврокомісії в Україні, переданому УНІАН.

Транзит українського експорту територією РФ був заборонений з 4 січня цього року - слідом за введенням продовольчого ембарго і митних зборів. За заявами російської сторони, такі торговельні обмеження були введені у зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2016 року Договору про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, який, з точки зору Москви, є економічно небезпечним для РФ. 

«ЄС оцінює ситуацію, й, зокрема, сумісність різних обмежень на транзит, відповідно до правил СОТ. ЄС вважає, що всі члени СОТ, у тому числі Росія, повинні поважати свої багатосторонні зобов'язання, незалежно від якихось політичних міркувань», - йдеться в коментарі ЄС. 

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада ухвалила низку рішень, що обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року.

Слідом, 2 січня, Україна ввела «дзеркальні» торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5 до 19%. Частина зборів має перехідний період до 3-5 років.

Із 10 січня набуло чинності ще одне рішення української влади - про повну заборону імпорту продовольства, сигарет, алкогольної продукції, продукції хімічної промисловості та залізничного обладнання російського виробництва. Заходи щодо транзиту поки не анонсувалися.

Разом із тим, Україна анонсувала переговори з ЄС та СОТ із питання заборони транзиту українських товарів через Росію. А крім того, глави урядів України, Казахстану та Азербайджану домовилися провести переговори на рівні уповноважених органів про організацію альтернативних маршрутів доставки вантажів із України.

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