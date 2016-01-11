Туман відрізав окупований Крим від Росії

Керченська поромна переправа припинила роботу через негоду.

Про це повідомляється на сайті МНС у Краснодарському краю. «11 січня 2015 року роботу Керченської поромної переправи тимчасово припинено через погодні умовами (туман)», - йдеться в повідомленні. Читайте такожУ Керчі обміліло водосховище, запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для опалення - ЗМІ Нагадаємо, роботу Керченської переправи періодично припиняють через погані погодні умови.

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