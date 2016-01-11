Туман відрізав окупований Крим від Росії
22:06, 11 січня 2016Транспорт/Звя'зок
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Керченська поромна переправа припинила роботу через негоду.
Керченська переправа зупинила роботу через туман / УНІАН
Про це повідомляється на сайті МНС у Краснодарському краю.
«11 січня 2015 року роботу Керченської поромної переправи тимчасово припинено через погодні умовами (туман)», - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, роботу Керченської переправи періодично припиняють через погані погодні умови.
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