Туман відрізав окупований Крим від Росії

22:06, 11 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
1361

Керченська поромна переправа припинила роботу через негоду.

УНИАН

Про це повідомляється на сайті МНС у Краснодарському краю.

«11 січня 2015 року роботу Керченської поромної переправи тимчасово припинено через погодні умовами (туман)», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Керчі обміліло водосховище, запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для опалення - ЗМІ

Нагадаємо, роботу Керченської переправи періодично припиняють через погані погодні умови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter