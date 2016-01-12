Кількість ДТП на залізницях України за рік збільшилася на 9%

Кількість дорожньо-транспортних подій в Україні на залізничних коліях та переїздах у 2015 році збільшилася порівняно з 2014 роком на 8,9%, або на 6 випадків, - до 73 випадків.

Згідно з повідомленням прес-служби публічного акціонерного товариства, створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 60 подій сталося на залізничних переїздах і 13 на коліях поза переїздами.

Зокрема, 18 ДТП було зафіксовано на Донецькій залізниці, 17 - на Львівській магістралі, 16 - на Південно-Західній, 11 - на Одеській, 7 - на Придніпровській і 4 - на Південній.

У ДТП за звітний період загинуло 13 осіб, що на 6 осіб менше, ніж у 2014 році, 32 особи дістали травми, що на 2 особи менше, ніж роком раніше.

«Укрзалізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, і в цьому зв'язку в черговий раз закликає учасників руху неухильно дотримуватись правил.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах скоротилася порівняно з 2013 роком на 27,7% (на 26 випадків) - до 68 випадків, внаслідок ДТП загинуло 19 осіб і 34 травмовано.

29 травня 2014 року Міністерство інфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект «Про залізничний транспорт», який у грудні був поданий Кабміном на розгляд Верховної Ради.

Документ, зокрема, передбачає створення ряду нових органів: Державного агентства залізничного транспорту, Нацкомісії з регулювання транспорту, а також двох незалежних органів з безпеки на транспорті та Комісії з розслідування аварій на транспорті. Остання підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету міністрів України.