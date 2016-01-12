"Укрзалізниця" готує позов до Росії за втрату майна в анексованому Криму

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" готує позов до Росії щодо відшкодування втрат, завданих у результаті незаконної анексії Криму, повідомив УНІАН заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

«Укрзалізниця» готує пропозиції щодо процедури подання позову, Мінінфраструктури стверджує, Кабмін приймає рішення про подальші кроки. Подамо позови протягом 1-2 місяців», - повідомив Омелян.

Він також додав, що інші підприємства Міністерства інфраструктури також готують подібні позови.

«Інші підприємства міністерства теж готують, але це компетенція Мін'юсту. Всі цифри ми віддали туди», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року Кримська дирекція залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, була перепідпорядкована окупаційній владі півострова і переіменована на "Кримську залізницю".

Наприкінці грудня 2015 року уряд Росії прийняв Кримську залізницю окупованого Криму в свою федеральну власність і відніс її до сфери відення Федерального агентства залізничного транспорту (Російська залізниця).

Наприкінці травня 2014 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся з пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту й відчуження на користь України російського держмайна як компенсацію збитків за анексію Криму РФ. За словами Петренка, загальна сума збитків, заподіяних Україні анексією Криму РФ, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.

Варто зазначити, що деякі держкомпанії вже почали процес юридичної боротьби з Росією. Так, "Укрнафта" звернулася з позовом проти Росії до міжнародного арбітражного суду в Гаазі. Крім того, НАК «Нафтогаз України» обрала американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі відповідного позову до міжнародного арбітражного суду, якій заплатить за ці послуги 1,25 млн дол. до кінця 2016 року.