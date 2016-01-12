"Укрзалізниця" готує позов до Росії за втрату майна в анексованому Криму

13:38, 12 січня 2016
Транспорт/Звя'зок
503

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року Кримська дирекція залізничних перевезень була перепідпорядкована окупаційній владі півострова і перейменована в "Кримську залізницю".

Фото УНИАН

Створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" готує позов до Росії щодо відшкодування втрат, завданих у результаті незаконної анексії Криму, повідомив УНІАН заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

«Укрзалізниця» готує пропозиції щодо процедури подання позову, Мінінфраструктури стверджує, Кабмін приймає рішення про подальші кроки. Подамо позови протягом 1-2 місяців», - повідомив Омелян.

Він також додав, що інші підприємства Міністерства інфраструктури також готують подібні позови.

«Інші підприємства міністерства теж готують, але це компетенція Мін'юсту. Всі цифри ми віддали туди», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією в березні 2014 року Кримська дирекція залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, була перепідпорядкована окупаційній владі півострова і переіменована на "Кримську залізницю".

Наприкінці грудня 2015 року уряд Росії прийняв Кримську залізницю окупованого Криму в свою федеральну власність і відніс її до сфери відення Федерального агентства залізничного транспорту (Російська залізниця).

Наприкінці травня 2014 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся з пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту й відчуження на користь України російського держмайна як компенсацію збитків за анексію Криму РФ. За словами Петренка, загальна сума збитків, заподіяних Україні анексією Криму РФ, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.

Варто зазначити, що деякі держкомпанії вже почали процес юридичної боротьби з Росією. Так, "Укрнафта" звернулася з позовом проти Росії до міжнародного арбітражного суду в Гаазі. Крім того, НАК «Нафтогаз України» обрала американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі відповідного позову до міжнародного арбітражного суду, якій заплатить за ці послуги 1,25 млн дол. до кінця 2016 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter