"Дизельгейт": Швеція почала розслідування проти Volkswagen

"У ЗМІ з'явилася інформація шведської та зарубіжної влади, а також концерну VW, яка вказує на те, що легкові автомобілі концерну були обладнані маніпуляційними пристроями, які показували допустимі ЄС обсяги викидів окису азоту тільки при тестуванні автомобілів", - повідомляє Радио Швеция з посиланням на заяву Генпрокуратури Швеції.

Зазначається, що "Фольксваген" може бути засуджено до виплати великих штрафів. Представники підприємства в Швеції сповістили про те, що будуть допомагати слідству.

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Шведська група Volkswagen Group Svenska AB повідомила, що має намір надати допомогу в розслідуванні.

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Автоконцерн Volkswagen було звинувачено в середині вересня в США в тому, що оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням, занижающим реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках.

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Розслідування відносно концерну ведуть профільні відомства в США, ряді країн Європи і Азії. Всі вони налаштовані на тривалу тяганину і пророкують автогігантові штрафи та необхідність виплачувати компенсації в розмірі десятків мільярдів доларів.