"Аеропорт Житомир" до кінця січня прийме перший літак - міськрада

Про це сьогодні повідомив офіційний сайт Житомирської міської ради, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, незважаючи на те, що ще вирішуються організаційні питання, Житомир вже отримує кошти від реалізації цього інвестиційного проекту.

Також уточнюється, що летовище поки не функціонує на повну силу, але від цього інвестиційного проекту міський бюджет вже отримав майже 1,5 млн грн. Кошти надходили від податку на землю, від розмитнення літаків, тощо.

Читайте такожНові авіакомпанії не поспішають заходити в аеропорт Львова - міністр

"За період діяльності (з 2014 по 2015 роки - УНІАН) авіакомпанії «YANAIR» та ДП «Аеропорт-Житомир» ТОВ «Акорд» бюджет міста отримав 1 млн 428 тис. грн. З них: 543 тис. грн – орендна плата за землю; 578, 7 тис. грн – збір за першу реєстрацію літаків, 306,8 тис. грн – надходження коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв",- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що аеропорт у Житомирі - аналогічний до аеропортів Борисполя і Жулян. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, "найближчим часом (до кінця січня цього року - УНІАН) на аеродромі здійснить посадку перший літак".

Читайте такожВ ЄС оновили список ненадійних авіаперевізників

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2015 року Житомирський аеропорт отримав сертифікат аеродрому. У 2014 році інвестор – авіакомпанія «YANAIR», заявила про готовність відновити у Житомирі діяльність аеропорту. Голова правління компанії Олексій Янчук повідомляв, що авіакомпанія зареєстрована в Житомирі, але через відсутність аеропорту в місті здійснює вильоти з Вінниці та Київського аеропорту «Жуляни».

Читайте такожУ "Борисполі" намагаються змінити директора, щоб перетворити аеропорт на майданчик для казино – експерт

Житомирська міська рада надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки авіакомпанії «YANAIR». Згодом Житомирські міська та районна ради надали земельні ділянки аеропорту в оренду.