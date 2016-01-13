У США назвали неприйнятним план Volkswagen з відкликання автомобілів

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Каліфорнійська рада з повітряних ресурсів (CARB) у вівторок, 12 січня, відхилила пропозицію концерну Volkswagen (VW) щодо відкликання автомобілів з дизельними двигунами, оснащених програмним забезпеченням для приховування обсягу викидів у атмосферу. Федеральне агентство із охорони довкілля (EPA) також назвало пропозицію такою, яку не можна прийняти.

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Як зазначили у CARB, пропозиціям VW, поданим у листопаді, "бракує інформації для технічної оцінки". EPA, яке ще не отримало офіційних пропозицій від VW, підтримало висновки каліфорнійського відомства. "VW не надав прийнятного плану відкликання задля приведення автомобілів у відповідність до стандартів та зменшення викидів", - стверджують в EPA.

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У середу, 13 січня, голова концерну VW Маттіас Мюллер повинен зустрітися у Вашингтоні з керівництвом EPA і обговорити плани компанії щодо відкликання 600 тисяч автомобілів у США, обладнаних програмним забезпеченням, яке дозволяє приховувати реальну кількість викидів у атмосферу. В США автогіганту загрожують десятки мільярдів штрафів через "дизельний скандал".