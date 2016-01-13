В обхід Росії: у п'ятницю запустять поїзд з українськими товарами через Грузію та Азербайджан

Україна планує у п'ятницю запустити вантажний потяг через Грузію та Азербайджан, що дозволяє доставляти українські товари до країн Середньої Азії в обхід території Росії.

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У п'ятницю запускаємо поїзд. Наше завдання - максимально завантажити цей поїзд», - сказав Яценюк.

Він повідомив, що в даний момент представники Міністерства інфраструктури України проводять засідання в Баку для того, щоб остаточно узгодити організацію альтернативного маршруту для українських товарів, а також опрацювати питання так званого наскрізного тарифу на транспортування вантажів. «Цей шлях дасть можливість економіці знайти альтернативний шлях доставки товарів на ринки, які завжди були українськими, але (на які - УНІАН) у зв'язку з російським ембарго зараз дуже важко доставляти товари. І прошу міністра інфраструктури після завершення переговорів проінформувати (про їх результати - УНІАН)», - сказав Яценюк.

Присутній на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що поїзд буде запущено в Іллічівську. «І це не просто альтернативний шлях для українських товарів. Це новий шлях між Азією і Західною Європою», - зазначив Пивоварський.

У свою чергу Яценюк нагадав, що він провів необхідні переговори з очільниками урядів Казахстану та Азербайджану. «Наше завдання - завантажити максимально цей потяг, таким чином, ми знизимо собівартість українських товарів. Після підписання відповідних угод, і я просив би працювати й далі над тим, щоб будувати цей альтернативний шлях», - підкреслив Яценюк.

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Раніше запуск потяга анонсувало Міністерство інфраструктури. Маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня поточного року транзит українських товарів по російській території.

За інформацією Мінекономрозвитку, на поточний момент інформація про ускладнення транзиту вантажів надійшла від більш як 40 українських експортерів. Водночас, як повідомили в міністерстві, більшість українських виробників, які раніше поставляли товари та перевозили вантажі через територію Росії, після введення обмежень з боку РФ оформляють документи для транзиту через Білорусь. Між Україною та Білоруссю на даний момент працює 8 прикордонних пунктів автомобільного сполучення, а також 2 пункти пропуску для транзиту товарів.

Росія ввела заборону на транзит українських вантажів у рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набрала чинності з 1 січня 2016 року.