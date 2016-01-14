Франція розслідує махінації Renault з викидами – акції компанії впали на 20%

Акції автовиробника Renault на торгах 14 січня впали на 20% після того, як влада Франції оголосила про початок розслідування про махінації з екологічними тестами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, падіння вартості цінних паперів французької компанії стало найзначнішим з 2008 року.

Представник компанії підтвердив Bloomberg, що на декількох підприємствах Renault пройшли обшуки, про що раніше повідомляло AFP. Як зазначив співрозмовник агентства, перевірки у Франції стали наслідком екологічного скандалу з Volkswagen.

У вересні 2015 року влада США звинуватила німецький концерн в маніпуляціях з результатами екологічних тестів автомобілів з дизельним двигуном. Компанія визнала, що на 11 млн автомобілів було встановлено некоректне ПЗ, яке занижувало рівень шкідливих викидів, пише Slon.ru.

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Негативний вплив скандалу на фінансові результати третього кварталу 2015 року Volkswagen оцінив у €6,7 млрд. Також компанія заявляла, що фінансові підсумки року в цілому будуть нижчими, ніж у попередні роки.