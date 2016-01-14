Між Україною та США запрацювало "відкрите небо"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

"Як щойно повідомило посольство США в Україні, завершено всі юридичні формальності, й Угода між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення набула чинності", - зазначив він.

Омелян нагадав, що Угода про відкрите небо була підписана 14 липня 2015 року у Вашингтоні, а 4 листопада її було ратифіковано Верховною Радою України.

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Зазначається, що документом вводяться наступні зміни у повітряному сполученні між Україною та США: надається можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з правом п'ятої свободи (право приймати на іноземній території пасажирів, що прямують на територію будь-якої третьої держави, а також адресовані туди ж вантаж і пошту, і право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і пошту, що направляються із будь-якої території, в країні-підписанті угоди); встановлюється довільна частота та ємність повітряних перевезень авіаперевізниками обох сторін; дозволяється самостійне наземне обслуговування в аеропортах.