Україна, Казахстан, Грузія та Азербайджан домовилися про пільгові тарифи на вантажоперевезення

Про це повідомляє trend.az.

Протокол підписали глави ЗАТ "Азербайджанські залізниці" Джавід Гурбанов, Казахстанської залізниці Аскар Мамін, Грузинської залізниці Мамука Бахтадзе і виконуючий обов'язки голови правління акіонерного товариства "Українська залізниця" Олександр Завгородній.

Документ був підписаний в четвер в Баку на зустрічі, де також були присутні генеральний директор Бакинського міжнародного торгового морського порту Талех Зиядов і голова Азербайджанського Каспійського морського пароплавства Рауф Велієв.

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Документ передбачає встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення по Транскаспійському маршруту, проведення комплексних заходів щодо спрощення руху поїздів за маршрутом, збільшення вантажообігу.

Аналогічний двосторонній протокол підписали також окремо Азербайджан і Грузія.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна планує у п'ятницю, 15 січня, запустити вантажний потяг через Грузію та Азербайджан, дозволяє доставляти українські товари в країни Середньої Азії в обхід території Росії.