life:) у рамках ребрендингу змінює назву на lifecell

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На зміну life:) приходить нова назва lifecell, співзвучна з брендом компанії Turkcell – великого міжнародного інвестора, якому належить 100% акцій українського оператора", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Астеліт" таким чином має намір максимально наблизити себе до компанії-акціонеру і підкреслити зв'язок між ними.

"Новий бренд lifecell отримав не тільки однакові і схожі елементи з брендом Turkcell, але і кольори материнської компанії: синій і жовтий", - йдеться в прес-релізі.

Більше того, компанія має намір змінити своє позиціонування з молодіжного на корпоративний ринок, пояснюючи це тим, що аудиторія ТМ life:) "виросла і сформувалася в просунуту категорію користувачів c великим клієнтським досвідом, знанням сучасних технологій і очікуваннями високої якості обслуговування".

Тим самим компанія заявляє про свій намір продовжити діяльність на ринку як більш мультисервісний оператор, здатний зацікавити більш широку категорію абонентів.

Довідка УНІАН. Вийшовши у 2005 році на український ринок, "Астеліт" створив мережу мобільного зв'язку life:), що охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.

У травні 2015 року "Астеліт" запустив зв'язок третього покоління на основі технології 3G+, максимальна швидкість в мережі якої може досягати 63,3 Мбіт на секунду.

Кількість абонентів компанії становить понад 13 мільйонів (з них активних, які зробили хоча б один дзвінок протягом останніх трьох місяців, – майже 11 мільйонів).

Єдиним акціонером "Астеліту" є турецький телекомунікаційний холдинг Turkcell.

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