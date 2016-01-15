Україна запустила в обхід Росії вантажний поїзд за маршрутом Великого Шовкового шляху

Україна сьогодні, 15 січня, запустила експериментальний вантажний потяг до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії, який пролягає через територію Грузії, Азербайджану та Казахстану.

Про це в ході урочистого відправлення поїзда в Іллічівську повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Зараз ми реалізуємо те, про що говорили багато років. Це експериментальний пором з потягом за маршрутом Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан – Китай, ми відпрацюємо весь логістичний ланцюжок», – сказав Пивоварський, наголосивши, що всі формальності між країнами-учасницями експерименту було врегульовано 14 січня.

Зокрема, це питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.

"Після того, як це буде зроблено (відпрацювання всіх технічних нюансів – УНІАН), за два-три тижні ми зможемо, якщо все буде нормально, перейти до нормального робочого режиму експлуатації нового альтернативного шляху для товарів з Європи до Китаю, з України до Китаю та інших азіатських країн. Таким чином, ми відкриваємо новий шлях не просто з Європи до Китаю, ми відкриваємо новий шлях для українських товарів на ті ринки, де ми завжди були дуже сильними – Грузія, Азербайджан і Казахстан і ті ринки, доступ до яких зараз тимчасово обмежений, у зв'язку з тим, що РФ запровадила обмеження для транзиту українських товарів для інших країн", - наголосив Пивоварський.

У свою чергу, присутній на урочистому запуску поїзда віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що Україна експортує до Китаю близько 24 млн тонн вантажів щорічно.

"Сьогодні Україна експортує до Китаю практично 24 млн тонн щорічно, минулий рік став рекордним за обсягом експорту до Китаю - за обсягом перевезень з України він вийшов на перше місце. Зараз питання в тому, що на сьогодні потрібно забезпечити нормальну і стабільну поставку наших товарів до Азії", - резюмував віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, даний маршрут був розроблений на початку січня 2016 року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

За даними Мінекономрозвитку, інформація про ускладнення транзиту вантажів надійшла від понад 40 українських експортерів. Водночас, як повідомили в міністерстві, більшість українських виробників, які раніше поставляли товари і перевозили вантажі через територію Росії, після введення обмежень з боку РФ оформляють документи для транзиту через Білорусь. Між Україною і Білоруссю на даний момент працює 8 прикордонних пунктів автомобільного сполучення, а також 2 пункти пропуску для транзиту товарів.