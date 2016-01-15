В обхід Росії: Яценюк показав карту Великого Шовкового шляху до Азії

Запуск нового вантажного поїзда за маршрутом Великого шовкового шляху з України через Грузію й Азербайджан до Середньої Азії дасть змогу українським експортерам обійти транзитне і торговельне ембарго, запроваджене Москвою на початку січня 2016 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Fаcebook написав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні з Іллічівського морського порту відправляється перший експериментальний рейс за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай. Він стане новим напрямком «Шовкового шляху» і альтернативою доставки вантажів з України на ці ринки в обхід території Росії, - зазначив глава уряду. - Завдяки рішенню уряду про запуск такого поїзда українські та європейські товари потраплятимуть до країн Середньої Азії навіть за наявності санкційних обмежень на них з боку Москви. Російське транзитне і торговельне ембарго не завадить транспортуванню наших вантажів на ринки Середньої Азії».

Сьогодні з Іллічівського морського порту відправляється перший експериментальний рейс за маршрутом Україна-Грузія-Азерб... Опубліковано Арсенієм Яценюком 14 січня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення поїзда відбулося сьогодні, 15 січня. Всі формальності між країнами-учасницями експерименту було врегульовано упродовж декількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за цим маршрутом.