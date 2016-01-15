Європейське космічне агентство відмовилося від російських ракет "Союз"

Європейське космічне агентство (ЄКА) в 2016 році відмовиться від використання російської ракети-носія "Союз-СТ" для запуску супутників своєї навігаційної системи Galileo.

Як повідомив в п'ятницю глава ЄКА Йоханн-Дітріх Вернер, перевагу буде віддано власній ракеті важкого класу Ariane-5.

"Цього року ми вперше запустимо супутники Galileo на Ariane-5", - сказав він на прес-конференції в Парижі, передає ТАСС.

Запуск у Гвіанському космічному центрі заплановано на жовтень. На орбіту носій важкого класу Ariane-5 зможе вивести відразу чотири апарати для системи Galileo, в той час як на борту "Союзів" європейці могли доставити в космос тільки два супутники за один старт.

Глобальна система супутникового позиціонування Galileo - європейський аналог американської GPS і російської ГЛОНАСС. На сьогоднішній день орбітальне угруповання Galileo налічує 12 супутників. За планами європейських фахівців, її остаточне формування повинно завершитися в 2020 році.

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Як розраховують в ЄКА, повномасштабне функціонування системи буде досягнуто після виведення на орбіту 24 супутників, проте вже зараз агентство замовило 26 апаратів, а в подальшому це число повинне бути доведене до 30 одиниць. На даний момент Євросоюз витратив на програму Galileo вже більше 5 млрд євро, а на період до 2020 року, як очікується, витрати становитимуть ще 7 млрд.