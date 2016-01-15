Поїзд в обхід Росії: у перший рейс відправили 20 контейнерів і 10 вагонів (фото)

Перший експериментальний рейс вантажного потягу з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії, який пролягає через територію Грузії, Азербайджану та Казахстану, як очікується, доставить українські товари протягом 11 днів, а в перспективі планується скоротити цей термін до 10 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський під час урочистого відправлення потягу в Іллічівську.

«На сьогодні ми очікуємо, що від Іллічівського порту до кордону з Китаєм приблизно 11 з половиною днів йтиме, це якщо не буде ніяких логістичних затримок на цьому шляху, особливо в морі. Є перспектива зменшення до 9,5-10 днів, і ми будемо робити все можливе, щоб у районі 10 днів в один бік йшов один пором, який може бути завантажений приблизно 108 вагонами», - сказав Пивоварський.

При цьому він підкреслив, що у перший тестовий рейс Україна відправила 20 контейнерів і 10 вагонів.

«Сьогодні відправлені частково порожні вагони, частково з металевою заготовкою, її частина залишиться в Грузії, всі інші порожні вагони підуть до Китаю, там вони зійдуть з платформи, завантажаться товарами, і відправляться назад вже повністю завантаженими», - додав міністр.

За його словами, у лютому очікується повне завантаження залізничного порома з вагонами після успішного проходження всього ланцюжка логістичного процесу під час дебютного запуску.

«Я думаю, що два-три тижні ми будемо відпрацьовувати логістику експериментального потягу, і після цього у лютому ми очікуємо, що буде вже повне завантаження першого порома», - підкреслив Пивоварський.

Очільник Мінінфраструктури також додав, що завдяки запуску цього маршруту в обхід Росії Україна перестала бути "потенційно транзитною державою між Заходом і Сходом і нарешті реалізувала свій потенціал".

«Ми відкриваємо новий напрямок, який, якщо ми його зв'яжемо з уже існуючими каналами «Вікінг», і "Зубр" і "Поділля", то ми повністю з'єднаємо альтернативним новим шляхом Китай і всю Азію з Європою, і цей шлях піде через Україну», - підсумував Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відправлення вантажного потягу з України до Китаю за маршрутом Великого Шовкового шляху в обхід Росії відбулося сьогодні, 15 січня. Усі формальності між країнами - учасницями експерименту були врегульовані протягом кількох днів, включаючи питання встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення за цим маршрутом.

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Даний маршрут було розроблено на початку січня поточного року у відповідь на дії Російської Федерації, яка заборонила з 4 січня транзит українських товарів по російській території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набрала чинності 1 січня 2016 року.