Мінінфраструктури вимагає позбавитися назв-русизмів, посилаючись на декомунізацію (документ)

Про це йдеться у відповідному дорученні заступника міністра інфраструктури Володимира Омеляна, що на даний момент виконує обов'язки міністра, копію якого він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Доручення щодо виконання вимог закону про декомунізацію адресоване Державіаслужбі, "Укрморрічінспекції", "Укравтодору", "Укрзалізниці", "Укртрансбезпеці", "Укрпошті" та керівникам підприємств транспортної сфери.

Документом доручено перейменувати назви державних підприємств, установ, організації, об'єктів інфраструктури, назви яких містять символіку комуністичного та/або нацистського режиму.

Крім того, Мінінфраструктури вимагає перейменувати об'єкти, "назви яких викладені не державною мовою, містять русизми".

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У якості приклада відомство наводить порт "Октябрськ" (Миколаїв) та порт "Южний" (Одеська область).

Також доручено перейменувати назви об'єктів, які мають походження від географічних координат, але фактично не відповідають таким "та є рудиментом Радянського Союзу на території України", зокрема розташовані на півночі країни Південну залізницю (центр - Харків) та Південно-Західну залізницю (центр - Київ).

Також доручено здійснити демонтаж у будівлях та спорудах на відповідних підприємствах комуністичної символіки, пам'ятників організаторам Голодомору, репресій, керівникам комуністичної партії та органів державної безпеки, подіям, пов'язаним з діяльністю компартії при встановленні влади на території України та переслідуванням учасників боротьби за її незалежність.

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Як прокоментував це рішення сам Омелян, "чесно кажучи, саме з цього документу дуже хотілося розпочати свою роботу в міністерстві".

"Щиро переконаний: проблема не в Путіні. І відхід КГБшної зграї від керівництва Московією не змінить суті українсько-російських взаємин. А суть страшна. Це напади, грабунки, вбивства впродовж століть. Царі, генсеки, президенти. Як ми зараз не приймаємо путінської Росіі, так і не будемо приймати казки про "братерські, добросусідські" відносини", - написав він.

За словами в.о. міністра, на кордоні України і Росії "має бути чітко зрозуміло: на заході - цивілізація, на сході - варвари, так, як це було завжди і буде ще дуже довго".

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На його думка, запорука збереженню такого стану речей - реформи в Україні і "безжальна ліквідація всього навязаного з метою привчити українців, що вони спільної крові з ординцями, такі ж лузери і раби, як московити".

Омелян висловив сподівання, що керівництво "Укрзалізниці", морських портів та інших держпідприємств "набереться сміливості і поставить крапку в згадках про окупацію України".