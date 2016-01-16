Україна розпочала спільний з ЄС проект розвитку транспортної інфраструктури на €3,7 мільйони
Україна розпочала спільний з Європейським союзом дворічний проект розвитку транспортної інфраструктури «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» з обсягом фінансування 3,74 мільйони євро.
Як повідомили в Урядовому офісі з питань європейської інтеграції, проект розрахований до 2018 року, він сприятиме гармонізації законодавства та модернізації транспортного сектору України.
Фінансування відбувається в рамках технічної допомоги ЄС.
«Допомога європейської сторони дозволить оновити Національну транспортну стратегію України, привести її у відповідність до стандартів ЄС», - йдеться у повідомленні урядового офісу.
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Україна в ході реалізації проекту має адаптувати, імплементувати та застосувати 5 пріоритетних директив і регламентів ЄС у транспортному секторі, підвищити кваліфікацію персоналу, зміцнити співпрацю з європейськими транспортними агентствами, забезпечити правове регулювання мультимодальних перевезень, підвищити прозорість та ефективність державного управління у транспортному секторі, наблизити політику, пов’язану з розвитком національної транспортної мережі, до транспортної політики ЄС.