Україна розпочала спільний з ЄС проект розвитку транспортної інфраструктури на €3,7 мільйони

Як повідомили в Урядовому офісі з питань європейської інтеграції, проект розрахований до 2018 року, він сприятиме гармонізації законодавства та модернізації транспортного сектору України.

Фінансування відбувається в рамках технічної допомоги ЄС.

«Допомога європейської сторони дозволить оновити Національну транспортну стратегію України, привести її у відповідність до стандартів ЄС», - йдеться у повідомленні урядового офісу.

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Україна в ході реалізації проекту має адаптувати, імплементувати та застосувати 5 пріоритетних директив і регламентів ЄС у транспортному секторі, підвищити кваліфікацію персоналу, зміцнити співпрацю з європейськими транспортними агентствами, забезпечити правове регулювання мультимодальних перевезень, підвищити прозорість та ефективність державного управління у транспортному секторі, наблизити політику, пов’язану з розвитком національної транспортної мережі, до транспортної політики ЄС.