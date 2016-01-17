Україна з 17 січня обмежує товарообіг з окупованим Кримом

Відповідну постанову Кабмін прийняв ще 16 грудня 2015 року, вона набуває чинності 17 січня, інформує "112 Україна".

На період тимчасової окупації вводиться заборона на постачання товарів, робіт та послуг на територію окупованого Криму і з його території на материк. Дозволено провозити лише особисті речі громадян, визначені частиною першою статті 370 Митного кодексу України. Втім, тут теж є обмеження, зазначені в п. 24 ч. 1 зазначеної статті. Дозволені речі повинні транспортуватися тільки в ручній поклажі або багажі.

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Дозволено провозити значущі продукти харчування вартістю не більше 10 тис. грн і не більше 50 кг ваги. Продукти можна ввозити в Крим лише у випадку, якщо людина в'їжджає на окуповану територію Криму не частіше одного разу протягом трьох діб.

Кабмін своєю постановою забороняє також поставки у Крим і з Криму електроенергії. Таке рішення може бути прийняте тільки на підставі рішення РНБО.